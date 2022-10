Mindestens 10 Tote bei Lawinenunglück im Himalaya

Im Himalaya-Gebiet in Indien ist am Dienstag eine Gruppe von Bergsteigern in eine Lawine geraten. Die Bergsteiger nahmen an einer Bergsteiger-Ausbildung teil. Mindestens 10 Teilnehmer sind tot, 14 Teilnehmer konnten von Rettungskräften gerettet werden. 18 Personen werden noch vermisst. Die Rettungsarbeiten dauern noch an.