Besetzte Gebiete in der Ukraine wollen Beitritt zu Russland beantragen

In den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine haben Volksabstimmungen über den Anschluss an Russland stattgefunden. Laut dem Ergebnis sprach sich die Mehrheit der Bewohner sich für einen Beitritt zu Russland aus. Nun wollen die Regionen noch am Mittwoch bei Russlands Präsident Wladimir Putin den Beitritt zu Russland beantragen. Die EU betonte am Mittwoch, den Ausgang der Abstimmungen nicht anzuerkennen.