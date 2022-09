Demos für Rechte von Menschen mit Behinderung

Am Mittwoch hat es in vielen größeren Städten in Österreich eine Demonstration für Behinderten-Rechte gegeben. Mit diesen Demos wird auf Probleme im öffentlichen Leben für Menschen mit Behinderung in Österreich hingewiesen. Insgesamt nahmen an den Protesten über 4.000 Menschen teil, der Großteil davon in Wien.