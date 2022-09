Florida rüstet sich für Hurrikan "Ian"

Der Hurrikan "Ian" rast derzeit auf den US-Bundesstaat Florida zu. Dort haben sich die Menschen bereits vorbereitet. Laut Experten wird es lebensgefährliche Sturmfluten und Orkanböen geben. Für 2,5 Millionen Menschen galten Evakuierungs-Anweisungen, viele brachten sich in Sicherheit. Der Hurrikan trifft vermutlich am Mittwochabend in Florida ein.