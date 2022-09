Neuer Grabstein für königliche Gruft in Windsor

Nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. in Windsor gibt es in der königlichen Gruft einen neuen Grabstein. Auf dem Grabstein steht nun der Name der Queen, ihres Ehemanns Prinz Philip und die Namen der Eltern der Queen. Vorher gab es einen schwarzen Marmorstein, auf dem nur die Namen der Eltern, George VI. und Elizabeth, standen.