Hurrikan "Fiona" trifft weitere Karibik-Inseln

Der Hurrikan "Fiona" hat in der Karibik weiter an Kraft zugenommen. Der Sturm gilt nun als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie vier von fünf. Er erreicht Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometern pro Stunde. Das gab das US-Hurrikanzentrum am Mittwoch bekannt. "Fiona" sorgt in Teilen der Karibik für heftige Überschwemmungen.