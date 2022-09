Klimaaktivisten ketteten sich in Wien an Zuggleise

Am Dienstag in der Früh haben Klimaaktivisten der "LobbauBleibt"-Bewegung erneut gegen den Bau der Stadtstraße protestiert. 5 Personen haben sich an die Gleise und Masten beim Bahnhof Hirschstetten in Wien-Donaustadt gekettet. So wollten sie den Bau der Stadtstraße an dem gesperrten Bahnhof verhindern. Gegen 7.30 Uhr wurden die Gleise wieder geräumt.