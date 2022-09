Piloten der Lufthansa streiken am Freitag in Deutschland

Am Freitag streiken die Piloten der Fluglinie Lufthansa. Deshalb werden 800 Flüge an den Flughäfen München und Frankfurt in Deutschland gestrichen. Vom Streik sind rund 130.000 Fluggäste betroffen. Auch schon am Donnerstag sowie am Samstag und am Sonntag können Flüge ausfallen. In Wien sind vom Streik 4 Flüge von und nach Frankfurt betroffen.