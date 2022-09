IAEA-Inspektoren bei Atomkraftwerk Saporischschja

Am Donnerstag besichtigen UNO-Experten der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) das ukrainische Atomkraftwerk in Saporischschja. Sie untersuchen mögliche Schäden am Kraftwerk und das Sicherheitssystem. Es gibt nämlich Sorge um Schäden am Kraftwerk. Russland eroberte das Kraftwerk vor längerem. Die IAEA durfte das Gelände bisher nicht untersuchen.