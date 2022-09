Kandidaten-Rekord für die Bundespräsidenten-Wahl

Am 9. Oktober findet die Bundespräsidenten-Wahl statt. Auf dem Stimmzettel stehen diesmal so viele Kandidaten, wie noch nie zuvor. Am Donnerstag gab nämlich auch Heinrich Staudinger bekannt, dass er die notwendigen 6.000 Unterschriften gesammelt hat. Staudinger ist Unternehmer und Schuh-Fabrikant, er gründete das "Waldviertler Schuh"-Unternehmen GEA. Insgesamt gibt für die Wahl im Herbst damit 7 Kandidaten.