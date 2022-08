Mit Corona infizierte Lehrer müssen in Wien daheim bleiben

Am 5. September beginnt in Wien wieder die Schule. 240.000 Schülerinnen und Schüler werden dann wieder in den Klassen sitzen. Auch Corona ist in diesem Schuljahr wieder ein Thema. Positiv getestete Lehrer dürfen in Wien nicht unterrichten. Das hat Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr am Freitag mitgeteilt. Das Risiko, dass sich die Kinder anstecken, sei viel zu groß.