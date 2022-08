Polizei schoss 14-Jährigen bei Einsatz in Tirol an

Am Freitag in der Früh hat es in St. Johan in Tirol beim Bahnhof einen Polizeieinsatz gegeben. Dabei gab die Polizei einen Schuss ab und traf einen 14-jährigen Verdächtigen. Der Jugendliche und 2 weitere Personen waren zuvor mit einem Lieferwagen bei einer Kontrolle vor der Polizei geflüchtet. Sie fuhren zum Bahnhof und stellten den Wagen auf den Gleisen ab. Dort kam es dann zum Schuss der Polizei, der den 14-Jährigen verletzte.