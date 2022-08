31 Wölfe leben in Österreich

In Österreich leben derzeit 31 Wölfe. Sie wurden vor allem in Kärnten, Tirol und mittlerweile auch in Niederösterreich nachgewiesen. Die Zahl der Wölfe nimmt aktuell sehr stark zu. Das ist aber für die Bauern ein Problem. In Kärnten wurden bereits 225 Tiere von Wölfen getötet, in Tirol waren es 258. Darunter waren vor allem Schafe und Ziegen aber auch ein Rind.