Sommerurlaub in Österreich heuer gut gebucht

Urlaub in Österreich ist heuer schon wieder fast so gut gebucht wie im Sommer 2019, also vor Corona. Von Mai bis Juli gab es 37 Millionen Nächtigungen in Österreich. Das waren um nur 4,6 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2019. Im Vergleich zum Vorjahr waren es heuer deutlich mehr Nächtigungen. Etwa 2 Drittel der Urlauber kamen aus dem Ausland. 1 Drittel der Urlauber kam aus dem Inland.