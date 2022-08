3 Tote bei Verkehrsunfall auf Autobahn A5

Auf der Autobahn A5 im Bezirk Mistelbach in Niederösterreich hat es am Donnerstagabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei starben 3 Menschen. Laut Polizei fuhr das Auto einer tschechischen Familie auf einen Lkw auf. Der 46-jährige Autofahrer dürfte sehr müde gewesen sein und kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Dabei krachte er gegen den in einer Pannen-Bucht parkenden Lkw.