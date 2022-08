Ehemann von toter Frau in Niederösterreich festgenommen

Am Mittwoch ist die Leiche einer Frau in einem Einfamilienhaus im Bezirk Baden in Niederösterreich gefunden worden. Der Ehemann der Frau wurde zunächst als Zeuge befragt. Er gab an, die Frau tot im Schlafzimmer gefunden zu haben. Nach der Befragung durch die Polizei wurde der Ehemann am Donnerstag aber festgenommen.