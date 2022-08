Mindestens 25 Tote bei Beschuss von Bahnstation in der Ukraine

Bei einem russischen Angriff auf einen ukrainischen Bahnhof sind am Mittwoch mindestens 25 Menschen gestorben. Bei dem Beschuss auf die Bahnstation in Tschaplyne starben auch Kinder. Schwere Angriffe gab es auch in anderen Teilen der Ukraine. Die Ukraine feierte am 24. August ihren Nationalfeiertag. Verstärkte Angriffe durch Russland wurden an dem Tag befürchtet. Größere Feiern wurden aus Sicherheitsgründen verboten.