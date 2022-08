Mann stach in Niederösterreich mit Messer auf seine Frau ein

Ein 53-jähriger Mann in Niederösterreich hat am Dienstag in der Nacht mit einem Messer auf seine Frau eingestochen. Die 45-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für den Mann galt eigentlich ein Betretungsverbot. Er hätte also nicht die Wohnung der Frau betreten dürfen. Trotzdem brach er in die Wohnung ein. Als die Frau verdächtige Geräusche hörte, alarmierte sie die Polizei.