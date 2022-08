Ein halbes Jahr Krieg in der Ukraine

In der Ukraine herrscht seit genau 6 Monaten Krieg. Vor einem halben Jahr hat Russland seine Angriffe auf sein Nachbarland Ukraine begonnen. Rund 6,4 Millionen Menschen sind mittlerweile aus der Ukraine geflohen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab sich aber in einer Rede kämpferisch. Er will die Halbinsel Krim und die besetzten Gebiete im Osten der Ukraine von den Russen zurückerobern.