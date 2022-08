Wallentin und Grosz haben Unterschriften für Bundespräsidenten-Wahl

Am 9. Oktober findet in Österreich die Bundespräsidenten-Wahl statt. Alle Kandidaten, die bei der Bundespräsidenten-Wahl teilnehmen wollen, müssen aber vorher mindestens 6.000 Unterstützungs-Erklärungen sammeln. Dafür haben sie bis 2. September Zeit. Rechtsanwalt Tassilo Wallentin hatte bereits am Dienstag 6.500 Unterschriften. Der ehemalige BZÖ-Politiker Gerald Grosz sammelte bereits 8.500 Unterschriften.