Neues Wasserbau-Labor in Wien

Derzeit herrscht in Europa große Trockenheit. In Flüssen gibt es immer weniger Wasser und die Seen trocknen aus. Die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) hat im Norden von Wien am Donaukanal ein Wasserbau-Labor gebaut. Ein Wasserbau-Labor beschäftigt sich mit fließenden Gewässern wie Bäche oder Flüsse. Im Wasserbau-Labor will man auch die Zusammenhänge von Wasser und Klimawandel erforschen.