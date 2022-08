Sziget-Musik-Festival erreichte 450.000 Besucher

Am Montag ist das bekannte Sziget-Musik-Festival in Budapest in Ungarn zu Ende gegangen. Rund 450.000 Besucher waren auf dem Festival. Pro Tag sind mehr Besucher gekommen als beim letzten Festival im Jahr 2019. In den Jahren 2020 und 2021 ist das Festival wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.