Ein Grund für die erhöhte Sterblichkeit könnte die Hitze sein, denn in den letzten 2 Juliwochen war es sehr heiß. Hitzewellen im Sommer führen in der Regel zu mehr Sterbefällen. Ein anderer Grund könnte die Corona-Welle sein. Denn heuer im Juli gab es viel mehr Corona-Infektionen als in den letzten 2 Jahren.