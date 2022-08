Mähnenrobben-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Im Wiener Tiergarten Schönbrunn gibt es freudige Nachrichten. Bei den Mähnenrobben gibt es Nachwuchs. Das männliche Jungtier kam am 15. Juli auf die Welt, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Die kleine Robbe hat schon erste Schwimmversuche in der Gruppe unternommen.