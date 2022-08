David Alaba gewinnt mit Real Madrid den UEFA-Supercup

Der spanische Fußball-Verein Real Madrid hat am Mittwoch den UEFA-Supercup gewonnen. Real gewann gegen Eintracht Frankfurt aus Deutschland mit 2:0. Österreichs Fußball-Star David Alaba schoss dabei in der 37. Minute das 1:0 für Real. Das 2:0 erzielte dann Star-Stürmer Karim Benzema in der 65. Minute.