3 Schiffe mit Getreide verließen ukrainische Häfen

Die Ukraine kann wieder Getreide exportieren. Am Freitag haben 3 mit Getreide beladene Schiffe ukrainische Häfen verlassen. Die 3 Schiffe haben insgesamt fast 60.000 Tonnen Mais geladen. Sie sind auf dem Weg in die Türkei sowie nach Großbritannien und Irland. In der Türkei werden die Schiffe kontrolliert. Damit soll verhindert werden, dass sie unerlaubte Fracht an Bord haben.