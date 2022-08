Mutter und Tochter in Wien getötet

Am Donnerstag sind eine 32-jährige Mutter und ihre 15-jährige Tochter in ihrer Wohnung in Wien-Mariahilf getötet worden. Eine Ärztin hatte die Polizei verständigt. Denn die beiden Söhne der Frau kamen in die Ordination, weil sie ihre Mutter nicht am Telefon erreichen konnten. Die 2 Buben sind 9 und 7 Jahre alt.