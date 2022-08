13 Menschen bei Brand in thailändischem Nachtklub gestorben

In Thailand sind 13 Menschen bei einem Brand in einem Nachtklub gestorben. Rund 40 weitere Menschen wurden bei dem Brand in der Nacht auf Freitag verletzt, 8 von ihnen schwer. Die meisten Opfer wurden in den Toilettenräumen und in der Nähe des Eingangs gefunden. Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar.