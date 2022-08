Bub und Vater in Tirol von Zug erfasst und getötet

In Tirol ist am Mittwoch ein Auto bei einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Dabei kam ein 4-jähriger Bub aus Saudi-Arabien ums Leben. Er verstarb an Ort und Stelle. Der 35-jährige Vater wurde bei dem Unfall schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. Die mitreisende Mutter und 2 weitere Kinder der Familie blieben unverletzt. Sie konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, nachdem sie durch Schreie von Zeugen gewarnt wurden.