Ukrainischer Getreide-Frachter darf nach Kontrollen weiterfahren

Das mit Getreide beladene ukrainische Frachtschiff "Razoni" darf nach einer Kontrolle am Mittwoch in der Türkei weiterfahren. In der Früh waren Experten aus der Ukraine, aus Russland, aus der Türkei und von der UNO an Bord gegangen und hatten das Schiff untersucht. Sie sollten sicherstellen, dass keine unerlaubte Fracht geladen ist. Die "Razoni" darf jetzt in den Libanon weiterfahren.