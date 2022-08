US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi besucht Taiwan

Die US-Politikerin Nancy Pelosi besucht seit Dienstag die Insel Taiwan. Pelosi ist die Präsidentin des US-Parlaments. Am Mittwoch traf sie die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen. Wegen Pelosis Besuch gibt es jetzt aber große Spannungen mit China. Die Regierung in Peking sieht Taiwan nämlich als einen Teil von China an. Taiwan selbst will aber unabhängig sein.