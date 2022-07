Österreich produziert jährlich 1,5 Mio. Tonnen Restmüll

Die Haushalte in Österreich produzieren jedes Jahr insgesamt fast 1,5 Millionen Tonnen Restmüll. Pro Person sind das rund 165 Kilogramm pro Jahr. In Vorarlberg wird mit 72 Kilo pro Person am wenigsten Restmüll produziert, in Wien mit 280 Kilo am meisten. Das zeigt ein Bericht der Österreichischen Abfallwirtschaft.