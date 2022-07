Der Song Contest 2023 findet in Großbritannien statt

Der 67. Eurovision Song Contest findet nächstes Jahr in Großbritannien statt und nicht in der Ukraine. Normalerweise richtet immer das aktuelle Siegerland den Musik-Wettbewerb aus. Heuer im Mai hatte eigentlich die ukrainische Gruppe Kalush Orchestra gewonnen. Großbritannien wurde Zweiter. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine kann der Bewerb dort jetzt aber aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden. Stattdessen findet der ESC in Großbritannien statt.