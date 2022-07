Aggressive Affen verletzten 42 Menschen in Japan

In der japanischen Stadt Yamaguchi ist es in den vergangenen Wochen zu mehreren Affenangriffen gekommen. Dabei wurden 42 Menschen durch Kratzwunden und Bisswunden verletzt. Nun setzen die Behörden Betäubungswaffen gegen die Tiere ein. Die Einwohner berichten, dass die Affen Schiebetüren und Fenster öffnen und in die Häuser einsteigen.