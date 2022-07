Autorin Lotte Ingrisch mit 92 Jahren gestorben

Am Sonntag ist die österreichische Schriftstellerin Lotte Ingrisch gestorben. Sie starb kurz nach ihrem 92. Geburtstag in der Klinik Donaustadt in Wien. Die Witwe des Komponisten Gottfried von Einem schrieb zuerst Unterhaltungsromane und war später auch mit Theaterstücken erfolgreich. Sie verfasste zudem Lyrik, Fernsehspiele und Hörspiele.