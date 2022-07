Van der Bellen eröffnete die 76. Bregenzer Festspiele

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch die 76. Bregenzer Festspiele eröffnet. In seiner Eröffnungsrede verurteilte Van der Bellen den Krieg in der Ukraine scharf. Er bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Diktator. Auch Festspielpräsident Hans-Peter Metzler und Andrea Mayer stellten die Ukraine in den Mittelpunkt ihrer Reden. Mayer ist die Staatssekretärin für Kunst und Kultur.