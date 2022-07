41-jährige Frau tot in ihrer Wohnung gefunden

In Leibnitz in der Steiermark ist am Montagabend eine 41-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Familienangehörige hatten die Polizei verständigt, weil sich die Frau nicht mehr meldete. Daraufhin brach die Polizei die Wohnungstür der Frau ein. Ein Arzt stellte dann in der Wohnung den Tod der Frau fest.