Österreichs Außenminister Schallenberg besucht die Ukraine

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg ist am Mittwoch die Ukraine gereist. Nach seiner Ankunft besuchte er den zerstörten Flughafen in der Ortschaft Hostomel. Danach wurde er von ukrainischen Vertretern in die Kleinstadt Irpin geführt. Auch dort haben die Russen zu Beginn des Krieges viele Häuser zerstört.