Kind nach Fenstersturz in Niederösterreich auf Intensivstation

Ein 5-jähriges Kind ist am Montag in Niederösterreich 12 Meter aus einem Fenster gestürzt. Das Mädchen wurde bei dem Sturz lebensgefährlich verletzt. Nach der Behandlung durch den Notarzt wurde das Kind in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen liegt derzeit auf der Intensivstation und ist in stabilem Zustand.