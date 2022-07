Die Pensionen sollen stark steigen

Wegen der starken Teuerung haben immer mehr Menschen in Österreich Probleme, ihre Rechnungen zu bezahlen. Das gilt auch für Pensionistinnen und Pensionisten. Deshalb will Sozialminister Johannes Rauch die Pensionen stark erhöhen, zumindest bei kleinen und mittleren Pension. Das hat Rauch am Donnerstag angekündigt.