18 Tote nach Angriff auf ukrainisches Einkaufszentrum

Bei einem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der ostukrainischen Stadt Krementschuk sind 18 Menschen gestorben. Das schrieb der Gouverneur des Gebiets am Dienstag im Nachrichtendienst Telegram. Das russische Militär bestätigte den Angriff, bestritt aber, dass das Einkaufszentrum in Betrieb war.