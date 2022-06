Nach dem Empfang zogen sich beide Ehepaare zu Gesprächen in die Hofburg zurück. Auf dem weiteren Programm stand unter anderem ein Besuch einer Gedenkstätte für die Opfer des Holocausts an. Am Abend gibt es ein Staatsessen im Belvedere. Am Mittwoch will das niederländische Königspaar mit dem Zug nach Graz reisen.

Erklärung: Holocaust

Der Begriff Holocaust bezeichnet die Ermordung und Verfolgung von Juden im National-Sozialismus. Vor mehr als 70 Jahren waren in Deutschland Adolf Hitler und die National-Sozialisten an der Macht. Die Abkürzung von Nationalsozialist ist Nazi. Österreich gehörte damals zu Deutschland. Auch in Österreich gab es viele Nazis. Die Nazis töteten absichtlich extrem viele Menschen. Vor allem mehrere Millionen Juden wurden getötet.