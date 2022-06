Im Süden stehen russische Truppen bereits am Stadtrand. In der Stadt selbst sollen noch mehrere 1.000 ukrainische Soldaten sein. Ukrainische Behörden forderten die Zivilisten in Lyssytschansk auf, die Stadt zu verlassen. Wie viele Zivilisten in Lyssytschansk noch sind, ist unklar. Vor dem Krieg leben in der Stadt 100.000 Menschen.