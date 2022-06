Mehrere Tote bei Unglück in Stierkampfarena in Kolumbien

Am Sonntag ist in El Espina in Kolumbien ein Teil der Tribünen einer Stierkampfarena eingestürzt. Dabei sind 4 Menschen gestorben, darunter ein 14 Monate altes Kind. Rund 300 Menschen wurden verletzt, 30 von ihnen schwer.