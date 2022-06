Österreich liegt nach dieser Niederlage nun an 3. Stelle in seiner Gruppe. Die nächsten Spiele der Österreicher in der Nations League finden erst in der zweiten September-Hälfte statt. Dann spielt das österreichische Nationalteam in Paris gegen Frankreich und in Wien gegen Kroatien.

Erklärung: Nations League

"Nations League" ist der englische Begriff für einen Fußball-Wettbewerb. Bei diesem noch jungen Wettbewerb spielen europäische National-Mannschaften in Gruppen gegeneinander. Der Wettbewerb findet alle 2 Jahre statt.