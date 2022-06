"Austrian World Summit" in Wien hat begonnen

In Wien hat am Dienstag der "Austrian World Summit" begonnen. So heißt eine Veranstaltung zum Thema Klimaschutz, die in diesem Jahr zum 6. Mal stattfindet. Daren nehmen viel Prominente und Politiker teil. Arnold Schwarzenegger wird auch heuer wieder nicht nach Wien kommen, sondern nur per Video an der Veranstaltung teilnehmen. Grund sind die steigenden Corona-Zahlen.