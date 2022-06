Marco Pogo bittet um Unterstützung für die Bundespräsidenten-Wahl

Marco Pogo ist Sänger der Band Turbobier, Arzt und Vorsitzender der Bierpartei Österreich. Am Wochenende trat er noch beim Festival Nova Rock im Burgenland auf. Am Montag teilte er in einer Pressekonferenz mit, dass er im Herbst als Kandidat zur Bundespräsidenten-Wahl antreten möchte. Dazu benötigt seine Bierpartei aber noch 6.000 Unterstützungs-Erklärungen.