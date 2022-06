Steuerprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser hat begonnen

Am Montag hat in Wien der Steuerprozess gegen den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser und seinen ehemaligen Steuerberater begonnen. Grasser wird vorgeworfen, Millionen-Einnahmen in seiner Steuererklärung nicht angegeben zu haben und somit zu wenig Steuern bezahlt zu haben. Auf Antrag der Verteidiger der beiden Angeklagten wurden die Öffentlichkeit und Journalisten von der Prozess-Verhandlung ausgeschlossen. Geplant sind 8 Verhandlungstage.