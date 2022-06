In Österreich werden bis zu 1.000 Blutkonserven pro Tag benötigt

Am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Laut dem Österreichischen Roten Kreuz (kurz: ÖRK) werden in Österreich bis zu 1.000 Blutkonserven pro Tag benötigt. 70 Prozent davon werden für geplante Operationen vorbestellt. 30 Prozent werden für plötzlich auftretende Notfälle benötigt. Momentan sind aber die Lagerbestände an Blutkonserven sehr niedrig, erklärte das ÖRK.