Amokfahrer von Berlin kommt in Psychiatrie

Am Mittwoch ist ein Autofahrer in Berlin in eine Menschenmenge gefahren. Dabei starb eine Frau, 17 weitere Menschen wurden verletzt. Die Tote war Lehrerin und gerade mit ihrer Klasse auf Klassenfahrt in Berlin. Unter den Verletzten sind auch viele Schüler. Der 29-jährige Fahrer des Wagens wurde festgenommen.